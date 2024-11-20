اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 02:54 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه رجال الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







غسل اموال

الداخلية

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حوادث اليوم




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