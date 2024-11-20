البابا تواضروس يستقبل عددا من أساقفة المهجر بوادى النطرون

كتبت – بتول عصام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ثلاثة من الآباء الأساقفة، من أساقفتنا بدول المهجر.

واطمأن قداسته منهم على سير الخدمة في إيبارشية كل منهم، وناقش معهم بعضا منها، والآباء الأساقفة الذين استقبلهم قداسة البابا على الترتيب، هم:

الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر.

الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفلت يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 الموافق 9 هاتور 1741 بالتذكار الثاني عشر لتنصيب قداسة البابا تواضروس بابا وبطريركًا على عرش القديس مار مرقس الرسول.

كما أقيم بهذه المناسبة قداس احتفالي احتضنته كنيسة التجلي في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تولى قداسة البابا خدمته وشارك فيه حوالي مئة من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلا البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومدير مكتب قداسة البابا، وسكرتيرو ومساعدو قداسته من الآباء الكهنة والرهبان.