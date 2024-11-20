اليوم السابع
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إجراءات النيابة الإدارية لحماية طلاب المدارس من العنف المدرسى.. اعرفها

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 07:30 ص
إجراءات النيابة الإدارية لحماية طلاب المدارس من العنف المدرسى.. اعرفها النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، ما أبلغ به من نيابة التعليم الإدارية بالجيزة، بما قام برصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن واقعة تعدى معلم بأحد مدارس محافظة الجيزة على عدد من الطالبات لفظيا وجسديا.

وفى إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها الدائم على حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس وسلامتهم النفسية والجسدية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة بالآتي: -

1) إعمال أوجه التعليمات نحو ملائمة الوضع الوظيفى للمتهم حال كونه معلم لمرحلة عمرية حرجة وهى المرحلة الإعدادية وما يستلزمه ذلك من فهم خصائص تلك المرحلة للتعامل الملائم معهن؛ بما لا يضر صحتهن النفسية.
 2) اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة نحو متابعة الحالة النفسية للطالبة آنفة البيان ومعالجة أية آثار نفسية لحقت بها نتيجة ما تعرضت له من إيذاء نفسى و جسدي.

وفى ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوى الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقى الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكترونى الرسمى للوحدة fem@ap.gov.eg.







النيابة الإدارية

العنف المدرسي

ضرب الطلاب

التعدي علي الطلاب

عنف ضد الطلاب

تأديب الموظف




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