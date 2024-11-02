7 مجازر إسرائيلية جديدة في غزة ترفع عدد الشهداء لـ 43314 شخصا

كتب عبد الوهاب الجندى

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ393 على قطاع غزة.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و192 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة في بيانها الصادر اليوم السبت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 43,314 شهيدا و102,019 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.