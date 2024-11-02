يبلغ مليون إسترلينى سنويا.. الملك تشارلز يقطع مصروف شقيقه الأمير أندرو

كتبت : رباب فتحى

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية إن الملك تشارلز قطع المخصصات المالية السنوية لشقيقه الأمير أندرو والتي تبلغ حوالى مليون جنيه إسترلينى.

وقالت الصحيفة إن القرار يأتي بعدما تزايدت الدعوات لإبعاد دوق يورك عن العائلة المالكة بعد مقابلته الكارثية مع هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2019 والتي أثارت غضبًا بسبب صداقته مع جيفري إبستين الجاني الأمريكي، المدان فى قضايا سوء السلوك الجنسى والذى انتحر فى سجنه فى نيويورك.

ويشار إلى أن الأمير أندرو تراجع عن واجباته الملكية وتم تجريده من ألقابه العسكرية ورعاياته، لكنه تمكن من الاحتفاظ بمخصصاته السنوية البالغة مليون جنيه إسترليني والاستمرار في العيش في النزل الملكي المكون من 30 غرفة.

والآن، بعد خمس سنوات، قطع الملك الروابط المالية لأخيه، وهو القرار الذي قد يجبر الدوق على الانتقال من منزله في وندسور جرايت بارك إلى كوخ فروجمور الأكثر تواضعًا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصدر الملك تشارلز تعليماته إلى أمين المحفظة الخاصة، مدير مالية الملكية، بقطع المخصص الشخصي السنوي لأخيه الأصغر المحاصر كما لم يعد يدفع مقابل تفاصيل أمنه الخاصة التي تبلغ سبعة أرقام.

وأكد أحد المصادر أن "الدوق لم يعد عبئًا ماليًا على الملك".