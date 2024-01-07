مطالب لإدلاء الأمير أندرو بشهادته تحت القسم حول فضيحة جيفرى إبستين

كتبت رباب فتحى

قال محامي العديد من ضحايا الملياردير الأمريكي، جيفرى إبستين إن الأمير أندرو يجب أن يشهد تحت القسم حول دوره في فضيحة إساءة المعاملة حتى يواجه خطر السجن إذا كذب.

ووسط تزايد الدعوات لإجراء تحقيق للشرطة في مزاعم الاعتداء الجنسي ضد العائلة المالكة، قال سبنسر كوفين، المحامي المقيم في فلوريدا، لصحيفة "ذا أوبزرفر" البريطانية إن دوق يورك "يحتاج إلى الإجابة على ما يتكشف الآن" ويجب أن يقدم روايته تحت القسم حتى يكون ملزماً قانوناً بقول الحقيقة.

وقال: "أعلم أن أندرو أجرى مقابلة مع الجمهور ووسائل الإعلام. لقد كانت مقابلة كارثية بالنسبة له. لكنه يحتاج إلى الإجابة على ما يتكشف الآن و... دوره في كل هذا. ويتعين عليه أن يفعل ذلك، ليس في مقابلة صحافية تلفزيونية، بل تحت القسم، وتحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، مع كل زخارف القانون سواء كان ذلك في لندن أو الولايات المتحدة. عليه أن يضع الأمور في نصابها الصحيح."

وتأتي هذه الدعوة بعد أن تم ذكر أندرو بشكل متكرر في الوثائق التي نشرتها محكمة أمريكية. وهي تتعلق بقضية مدنية رفعتها فيرجينيا جيوفري عام 2015، والتي تقول إن إبستين وصديقته السابقة جيسلين ماكسويل استخدماها "كعبدة جنسية". ورفعت جيوفري دعوى قضائية ضد ماكسويل بسبب تصريحات وصفتها بأنها كاذبة.

تتضمن وثائق القضية التي تمت تسويتها منذ فترة طويلة ادعاءات بأن أندرو كان يبقى لأسابيع متواصلة في قصر بالم بيتش الذي يملكه إبستين، الذي انتحر فى سجنه فى نيويورك في عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة بتهم الاتجار بالبشر.

وتظهر ملفات المحكمة أن خوان أليسي، الذي عمل مدبر منزل لدى إبستين من عام 1990 إلى عام 2002، شهد أيضًا أن أندرو كان يتلقى جلسات تدليك يومية أثناء إقامته مع الممول الأمريكي. تتضمن شهادة جوانا سيوبيرج، التي تدعي أنها تعرضت للإساءة من قبل إبستين، ادعاءً عاد إلى الظهور بأن الأمير "وضع يده على صدري" في شقة إبستين في نيويورك في عام 2001.

قام أندرو سابقًا بتسوية قضية مع جوفري بسبب مزاعم بأنه اعتدى عليها جنسيًا في ثلاث مناسبات عندما كان عمرها 17 عامًا. وقد نفى الأمير، الذي استقال من منصبه كأحد أفراد العائلة المالكة في عام 2019، باستمرار جميع مزاعم ارتكاب أي مخالفات.

وتثير أحدث مجموعة من الملفات تساؤلات جديدة حول سلوك الأمير وصداقته مع إبستين، والتي يعود تاريخها إلى عام 1999. كما أنها تشير إلى تناقضات بين رواية أندرو ورواية ماكسويل، الذي قال الأمير سابقًا إنها قدمته إلى إبستين. وفي شهادتها، زعمت الشخصية الاجتماعية البريطانية أنها "لم تقدمهما أبدًا".

وقال كوفين، الذي قال إنه يمثل حاليًا أربعة من ضحايا إبستين، إن الوقت قد حان الآن لكي يقدم الأمير روايته، تحت القسم، من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح. . وقال كوفين: "بدلاً من ذلك، عليه أن يختفي عن أعين الجمهور بسبب الإحراج الشديد لما يحدث".