وزارة العمل: نجاح مفاوضات جماعية واسترداد حقوق عمال بشركات قطاع خاص ببورسعيد

كتبت أية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، عن نجاح عملية مفاوضة وتسوية ودية، مع مسئولى شركتين من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم عمال بشكاوى رسمية لمكتب علاقات عمل بورسعيد التابع للمديرية، واسترداد حقوق العمال من الشركتين، وتسوية مبلغ 31 ألف جنيه كمستحقات مالية للعمال، كما تم استرداد جميع المستحقات القانونية، فى حضور الممثلين القانونيين للشركتين، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأى خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، وإدارة الرعاية بالمديرية، فى إطار الاهتمام باستقرار علاقات العمل التى تعتبر من الوسائل المؤثرة و الفعالة فى زيادة الإنتاج و العودة بالنفع على الاقتصاد القومى لزيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار .

وأكد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومن أحد محاورها الرئيسية حماية العمال بمواقع العمل و الانتاج بهدف زيادة الإنتاجية، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات، وأضاف مدير المديرية أنه تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال مجموعة تشريعات و قوانين العمل بما يحقق الاستقرار فى العلاقة التعاقدية و يكفل الحماية و الرعاية لجميع العمال ،وتحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتمت التسوية الودية من خلال مكتب علاقات العمل ببورسعيد بحضور أحمد أبو المعاطى مدير المكتب، و دعاء حمدى مفتشة علاقات العمل، وحضور العمال وممثلى الشركات.