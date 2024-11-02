وزارة الصحة توفر تطعيم الحمى الصفراء بـ450 جنيها والالتهاب السحائى بـ300

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان توفير التطعيم ضد مرضى الحمى الصفراء بقيمة 450 جنيها والتطعيم ضد الالتهاب السحائى 300 جنيه.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع: إن وزارة الصحة توفر الخط الساخن 105 لتقديم كل الاستفسارات حول التطعيمات والأمصال المتوفرة بالإضافة إلى التعريف بأماكنها وكذلك الاستفسارات حول الآثار الجانبية وطلب المساعدة والإغاثة والإبلاغ عن أى تلوث فى الطعام أو المياه، مشيرا إلى أن الوزارة توفر أكثر من 4700 مكتب صحى يتم دعمة بالتطعيمات، كما أن المكاتب تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة يوميا، مضيفا أن التطعيمات تقدمها وزارة الصحة بأسعار زهيدة مقارنتا بما يباع فى القطاع الخاص مضيفا أن جميع التطعيمات واللقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن منظومة التطعيمات، دخلت ضمن أعمال التطوير، وتم تشغيلها لتغطى كافة احتياجات القطاع الوقائى بشكل ممكين، مع إظهار البيانات الداعمة لمتخذى القرار من خلال لوحة قيادة داخل مركز القيادة والسيطرة، بغرفة الأزمات المركزية فى وزارة الصحة والسكان.