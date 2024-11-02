هذا البروتين النباتى يدفئك فى الطقس البارد ويشعرك بالشبع

كتبت مروة محمود الياس

ليس وحده البروتين الحيواني الذي يدعم جسمك وعضلاتك وقوتك، بل إن البروتين النباتي له أهمية خاصة ومكانة بين أنواع الأطعمة والبروتين التي تدعم صحة الجسم وقوته وصلابته ومقاومته للأمراض أيضا.

وفقا لتقرير نشر في موقع awesome health club المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك أنواعا من البروتين النباتي التي تعزز من مصدر البروتين الذي يحتاج الجسم يوميا، هذا النوع من البروتين يعزز من طاقه الجسم ويحسن من الطاقه الهضمية أيضا والجهاز الهضمي، كما أنه يحسن من القلب والأوعية، ويساعد على إنقاص الوزن تدريجيا.

من أهم وأبرز أنواع البروتين النباتي الصحية للجسم والتي تعزز من الشعور بالدفء خاصة منخفض درجات الحرارة التدريجي، هو العدس فكوب واحد منه يحتوي على 14 جراما من الألياف الخالصة و18 جراما من البروتين الخالص، فكوب واحد منه مفيد للغاية لأنه يعزز من اعتدال درجة حرارة الجسم فضلا عن قدراته على إشعار صاحبهم بالشبع لأطول فترة ممكنة نظرا للألياف الكثيرة الموجودة به، كما أنه يمد الجسم والعضلات بالكثير من الفائدة التي تجعله صامدا.

هناك خيار صحي آخر مثل الحمص الصحي والمفيد ولذيذ الطعم فالكوب الواحد منه يحتوي على 14 جرام من البروتين، كما أنه أيضا يحتوي على الألياف بنسبه كبيرة قد تتخطى 12 جرام الحمص يساعد على شعورك بالشبع ودفئك لأطول فترة ممكنة بطريقة صحية، كما أنه يعزز من مناعة الجسم ودفاعاته ضد المرض،يقي أيضا من الإضطرابات الهضمية، ومشكلات عسر الهضم.

ونصح التقرير بضرورة إدخال البروتين النباتي إلى النظام الغذائي وتقليل حدة البروتين الحيواني نظرا للكثير من الفوائد الصحية التي يخلفها البروتين النباتى، يخصان في قدرته على انقاص الوزن وإمداد الجسم بالفائدة، يحسن من وظائف حركية المعدة والقدرة على الهضم وامتصاص العناصر والتمثيل الغذائي الأمثل، ينصح بعدم الإكثار منه حتى لا يسبب تقلصات معوية أو غازات أو مشكلات تخص القولون العصبي.