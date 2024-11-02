هاريس: تصريح ترامب حول وضع ليز تشينى أمام فرقة إعدام يجعله غير مؤهل للرئاسة

كتبت : رباب فتحى

قالت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 إن اقتراح دونالد ترامب بوضع ليز تشيني، الجمهورية الداعمة لترشح الديمقراطيين للبيت الأبيض، أمام فرقة إعدام "يجعله غير مؤهل" للرئاسة.

ووصف ترامب تشينى بأنها صقر حرب، قائلا: "إنهم جميعًا صقور حرب عندما يجلسون في واشنطن في مبنى جميل ويقولون، "أوه، حسنًا، دعونا نرسل 10000 جندي مباشرة إلى فم العدو". وقال ترامب ليلة الخميس: " لنتركها واقفة هناك مع بندقية، وهي تواجه تسعة فوهات تطلق النار عليها.. دعونا نرى كيف تشعر حيال ذلك، كما تعلمون، عندما تكون البنادق موجهة إلى وجهها".

ووصفت نائبة الرئيس تعليقاته حول تشيني بأنها "الأسوأ". وزعمت أنه عزز خطابه العنيف حول المعارضين السياسيين وانتقدت "التفاصيل " التي استخدمها في تخيله أن النائبة السابقة تتعرض لإطلاق النار."

وقالت هاريس للصحفيين قبل حدث في جينسفيل بولاية ويسكونسن: "يجب أن يكون هذا غير مؤهل. أي شخص يريد أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة ويستخدم هذا النوع من الخطاب العنيف غير مؤهل بوضوح ليكون رئيسًا".

قالت هاريس إنها لم تتحدث إلى تشيني منذ أن أدلى ترامب بالتعليق عنها، لكنها أضافت أن ذلك يقلل من السلطة الأخلاقية لأمريكا.

وقالت: "لقد فكرت كثيرًا أيضًا في ما يعنيه هذا، من حيث مكانتنا في العالم".

على الرغم من مخاوف هاريس، كان التعليق بمثابة هدية لحملتها، التي أخبرت الصحفيين يوم الجمعة أن ترامب قاد جحافل من الناخبين الذين اتخذوا قرارهم هذا الأسبوع لدعم هاريس.

وفي الأسابيع الأخيرة قبل يوم الانتخابات، انتقدت هاريس لغة ترامب العدائية تجاه منافسيه السياسيين، مسلطة الضوء على انفتاحه على استخدام الجيش ضد المواطنين ذوي الميول اليسارية.