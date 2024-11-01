انتخابات أمريكا.. استطلاع: كامالا هاريس تتقدم على ترامب فى بنسلفانيا وميشيجان

كتبت : نهال أبو السعود

كشفت احدث مجموعة من استطلاعات الراي حول انتخابات الرئاسة الأمريكية تقدم كامالا هاريس المرشحة الديمقراطي في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بينما يتصدر الأخير في نورث كارولينا.

في استطلاعات الرأي الجديدة التي نشرتها صحيفة ذا هيل، تتقدم كامالا هاريس على ترامب بأربع نقاط، 49% مقابل 45%، بين الناخبين المحتملين في ميشيجان. والفجوة أصغر في بنسلفانيا حيث تتفوق على الرئيس السابق بنقطة واحدة، 48 % مقابل 47%، مع الناخبين المحتملين في الولاية.

من ناحية أخرى، يحقق ترامب أداءً أفضل في نورث كارولينا، حيث يتقدم على المرشح الديمقراطي بنقطتين، 47 % مقابل 45 %، وفقًا للاستطلاع.

فضل الناخبون في ميشيجان ترامب عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الهجرة، بنسبة 50% مقابل 42 % لهاريس، بينما اختاروا المرشح الديمقراطي بشأن الإجهاض، بنسبة 57% مقابل 32 %، وكان أداء ترامب أفضل بـ 13 نقطة بين الناخبين المستقلين في ميشيجان، حيث حصل على 44 % مقابل 31% لهاريس. وكان أداء هاريس أفضل بين الناخبين الأصغر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عامًا، حيث حصد 53 % مقابل 38 % لترامب. وكان الرئيس السابق متقدمًا بفارق 6 نقاط، 52 % مقابل 46% بين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

كان ترامب متقدمًا مرة أخرى في قضايا الاقتصاد، بنسبة 49% مقابل 41% والهجرة، بنسبة 52% مقابل 39% بين الناخبين المحتملين في ولاية نورث كارولينا. وتفوقت هاريس على مرشح الحزب الجمهوري في قضية الإجهاض، بنسبة 50% مقابل 37% بين ناخبي الولاية وتقدمت نائبة الرئيس بفارق 10 نقاط مع الناخبين المستقلين في الولاية.