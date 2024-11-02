ميار الببلاوى للمحكمة: "معايا دكتوراه ودارسة فقه ومستحيل أعمل حاجة غلط"

كتب أحمد حسنى

استمعت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، لأقوال الفنانة ميارالببلاوي، خلال نظر محاكمتها في سب وقذف الشيخ محمد أبو بكرعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت ميار الببلاوي أمام المحكمة، إنها لا يمكن أن تعرض نفسها لخطأ في الدين تحاسب عليه، مستطردة: "أنا معايا شهادة دكتوراة ودارسة فقه، أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها قدام ربنا، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمره وهنشوف مين اللي مظلوم".

وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.

واستكملت التحقيقات أن الفنانة ميار الببلاوي من جانبها، سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.