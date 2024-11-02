مصرع شخص وإصابة 4 فى حادثين متفرقين بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 4 آخرين، فى حادثتين متفرقين على طرق البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفيات لتلقي العلاج وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

فى الحادث الأول ورد بلاغ لمرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 45 طريق القصير - سفاجا، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة آخر يبلغ من العمر 58 عاما، وسيدة تبلغ من العمر 58 عاما مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالذراع والكوع الأيسر، تم نقلهما لمستشفى القصير.

وشهد طريق الزعفرانة - غارب، انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 50، على الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة كل من شادى محمود محمد 38 سنة، جرح قطعى بالوجه، وآخر مصاب كدمة بالكتف الأيسر، وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزى.