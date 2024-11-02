مصرع أحد المصابين فى حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية بمنطقة البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

فارق طفل من المصابين في حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية الحياة، ليصل عدد المتوفيين إلى إثنين، والمصابين شخصين، وهما طبيبة "قائدة السيارة"، وطفل.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ملاكي تستقلها طبيبة، و3 أطفال سقطت في المياه، مما أسفر عن إصابتهم.



تم انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفى، واستخراج السيارة، إلا أن طفلة من المصابين فارقت الحياة، أمس الجمعة، وفقد طفل آخر من المصابين الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.