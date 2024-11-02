مش بس الكبار.. الإكزيما تصيب الأطفال وهذه أبرز أعراضها

كتبت مروة محمود الياس

الإكزيما هي تلك الحساسية الجلدية أو الالتهاب الجلدى الذى يعانى منه الكثير من الأشخاص، ومع دخول فصل الشتاء وبرودة الطقس، يصبح الأمر أكثر انتشارًا بين البالغين بشكل عام، ويعتقد البعض خطأ أن الإكزيما لا تصيب إلا الكبار، ولكن، هذا الالتهاب يمكنه إصابة بالرضع والأطفال كذلك، وهو ما أكده تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير أن هذا الالتهاب يمكنك السيطرة عليه خاصة إذا أصاب طفلك من خلال مجموعة من النصائح المهمة:

ابتعدى عن الماء الساخن في استحمام طفلك، لأنه يعزز من أعراض الإكزيما

لا تستخدمى الصابون الاستحمام لطفلك / استخدمى منظف طبى خال من العطور

اغسلى بالمياه بشرة الطفل جيدًا، وجففيها جيدًا جدًا

لا تسرفى في استحمام طفلك

يجب ترطيب جسم الطفل جيدًا وفقًا للكريمات المرطبة والعلاجية التي يحددها الطبيب المختص

يجب أن تكون كل المنتجات الطبية التي تلامس بشرة الطفل خالية من العطور والمكونات التحسسية

على الطفل ارتداء الملابس المريحة القطنية غير التحسسية والبعد عن الألياف الصناعية والبوليستر

لا تدع طفلك يتعرق بشدة، أو يتعرض لحرارة عالية، لأنها تفاقم الإكزيما

مضادات الهيستامين المضادة للحساسية لا تعطى للطفل إلا تحت إشراف مختص

ومن أبرز أعراض التهاب الجلد أو الإكزيما عند الأطفال