ما تنقيهاش من الأكل.. مضغ حبة هيل يوميا تمدك بهذه الفوائد الصحية

كتبت مروة محمود الياس

ينتشلها البعض من الطعام ويبحث عنها على الدوام لأنه لا يحب مذاقها، قد يكون مذاقها مركز بعض الشيء ولكنه يحمل بين طياته الكثير من الفوائد الصحية، هى أحد أهم التوابل التي يمكن إضافتها للطعام وتكمل عناصره الغذائية وفوائده وخصائصه العلاجية.

وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة والأمراض فإن الهيل أو الحبهان أحد أهم التوابل الصحية التى يمكن من خلالها زيادة تركيز العناصر الغذائية داخل طبقك اليومي.

وفقا للتقرير فإن هناك الكثير من الفوائد للهيل أو الحبهان عند مضغ حبة يوميا دون زيادة:

غني بمضادات الاكسدة التي تحارب البكتيريا في الجسم بشكل عام

يقي من الإصابة بتسوس الأسنان لأنه يحمى الفم من البكتيريا

يعزز من قوة الأسنان ويقيك الإصابة بتسوس الأسنان

يقي الاصابة برائحة الفم الكريهة أو أمراض الفم الناتجة عن تراكم البكتيريا

الحبهان يساعد على إنقاص ضغط الدم تدريجيا

يساعد أيضا على صحة الأوعية الدموية

الحبهان يساعد على إدرار البول

يساعد الهيل على إنتاج اللعاب بشكل صحي ونظيف

يكافح الهيل الاضطرابات المزاجية والنفسية فهو يساعد على تخفيف حده الحزن والكآبة والاكتئاب

يقلل الهيل من الإجهاد التأكسدي نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة الصحيه ولذا فهو يعزز من توازن الجسم وسوائله ومضادات الأكسدة به

يحمي الهيل من الالتهاب ويقلله ويحمي خلايا الجسم من التلف فيظل الجسم نضرا وجيدا

يعمل الهيل على علاج فقدان الشهية ويخفف من حدته، لذا فهو محفز طبيعي للشهية

وأوضح التقرير ضرورة الإهتمام بعدم الإكثار من تناول الهيل أو الحبهان عن حبة واحدة يوميا، وذلك للاستفادة القصوى من فوائده الصحية كأهم التوابل التي تعزز صحة الجسم.