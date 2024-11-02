قبل يومين من انتخابات أمريكا.. هاريس وترامب يغازلان الولايات المتأرجحة

كتبت : رباب فتحى

قبل يومين من انطلاق الانتخابات الأمريكية 2024، سعى كلا من المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لجذب الناخبين فى ولايتين أساسيتين فى الولايات المتأرجحة الرئيسية وهما ميشيجان وويسكونسن.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن هاريس ظهرت فى عدة فعاليات في ويسكونسن الجمعة، وشاركها الظهور المغنية الشهيرة كاردي بي، بينما زار ترامب كل من ميشيجان وويسكونسن.

في تجمعه الانتخابي في وارن بولاية ميشيجان، حاول ترامب تنشيط ناخبيه، حيث ألقى خطابًا مليئًا بإثارة الخوف من المهاجرين والحديث عن شعره.

وكرر هجومه على ليز تشيني، بعد يوم واحد من قوله لأول مرة إن النائبة الجمهورية السابقة يجب أن تكون تحت نيران البنادق "التي تطلق عليها".

في غضون ذلك، سعت هاريس إلى رسم تباين، مؤكدة في تجمع حاشد في ويسكونسن في فترة ما بعد الظهر أنها تتطلع إلى أن تكون صانعة إجماع سياسي.

وقالت هاريس: "هذا هو تعهدي لكم. هذا هو تعهدي لكم كرئيسة. أتعهد بالسعي إلى إيجاد أرضية مشتركة وحلول منطقية للتحديات التي تواجهونها. أتعهد بالاستماع إلى أولئك الذين سيتأثرون بالقرارات التي أتخذها. سأستمع إلى الخبراء. سأستمع إلى الأشخاص الذين لا يتفقون معي. لأنني، على عكس دونالد ترامب، لا أعتقد أن الأشخاص الذين لا يتفقون معي هم العدو".

وقالت هاريس: "إنه يريد وضعهم في السجن"، مكررة جملة كانت تستشهد بها كثيرًا في الآونة الأخيرة. "سأعطيهم مقعدًا على الطاولة".

خلال ظهوره في وارن في فترة ما بعد الظهر وفي ميلووكي في المساء، أثار ترامب مرارًا وتكرارًا المخاوف بشأن المهاجرين. في وارن، قال: "كل ولاية هي ولاية حدودية" وادعى كذباً أن المهاجرين يتم نقلهم جواً إلى الجنوب الغربي.

وكرر بعض أكثر عباراته إثارة للجدل، قائلاً: "كل وظائفنا يأخذها المهاجرون الذين يأتون إلى بلادنا بشكل غير قانوني، وكثير من هؤلاء المهاجرين مجرمون، وبعضهم قتلة".

وحاول الرئيس السابق ربط هاريس بتقرير الوظائف الأخير، والذي أظهر أن الولايات المتحدة أضافت 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر.



وفي نقطة أخرى، قال: "أنا أدرس شعري. لا يبدو جيدًا اليوم ... ليس يومًا جيدًا لشعري."