جيف بيزوس ثاني أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ216.5 مليار دولار

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تمكن مؤسس شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون"، جيف بيزوس، من التفوق على المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة "أوراكل" الأمريكية لتقنية المعلومات، لاري إليسون، ليحصد بيزوس لقب ثان أغنى شخص في العالم.



وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية أن أسهم "أمازون" ارتفعت أكثر من 6% أمس الجمعة - نهاية تداولات الأسبوع - بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح الربع الثالث التي فاقت توقعات بورصة "وول ستريت".



وبذلك ارتفعت ثروة بيزوس - التي ترتبط في الغالب بأسهم أمازون - بمقدار ما يصل إلى 12.2 مليار دولار بعد افتتاح السوق من 204.3 مليار دولار في اليوم السابق، لتصل إلى 216.5 مليار دولار، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي في صافي الثروة لأي ملياردير أمس.



بينما جاء إليسون - الذي حقق مكاسب بنحو 3.4 مليار دولار أمس - بعد ببيزوس بصافي ثروة تقدر بنحو 208.2 مليار دولار.



وكان إليسون - الذي يمتلك نحو 40% من أسهم شركة "أوراكل" - قد تجاوز بيزوس خلال شهر سبتمبر الماضي كثاني أغنى شخص، بعد ارتفاع أسهم "أوراكل" في ذلك الشهر، عقب تقرير أرباح الشركة في الربع الأول الذي تجاوز توقعات المحللين بنظرة متفائلة.



وأعلنت أمازون عن أرباحها الفصلية أول أمس /الخميس/ بعد إغلاق السوق، حيث بلغت 1.43 دولار للسهم وإيرادات بلغت 158.9 مليار دولار، وارتفع السهم بشكل كبير حيث أعلنت شريحة المبيعات الدولية، إلى جانب وحدة السحابة الخاصة بالشركة أمازون ويب سيرفيسز، عن هوامش تشغيلية عالية على الإطلاق.



بيزوس، الذي أصبح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة في عام 2021، يمتلك ما يقرب من 10٪ من الشركة، كما أنه يمتلك صحيفة "واشنطن بوست" وشركة "بلو أوريجين" للطيران والتي تعمل على تطوير الصواريخ، كذلك سافر لفترة وجيزة إلى الفضاء في يوليو 2021.



كما حصلت زوجته السابقة ماكنزي سكوت (التي تبلغ قيمة ثروتها 37.1 مليار دولار) على حصة 4٪ في شركة "أمازون" كجزء من طلاقهما في عام 2019 - حيث ارتفعت صافي ثروتها المقدرة بنحو 2.3 مليار دولار أمس.