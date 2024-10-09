تدريب معلمى التعليم الفنى بالمدارس المطبقة منهجية الجدارات المهنية.. صور

كتب محمود طه حسين

أعلنت الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني عن عقد برنامج تدريبى شامل علي وحدات الصف الثاني بالبرامج الدراسية التي يطبق بها منهجية الجدارات المهنية، في اطار حرص التعليم الفني بالوزارة علي رفع الكفاءة المهنية لمعلمي التعليم الفني (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ،شمل التدريب ما يلي: تحديد مواصفات الوحدة وفقاً لكل برنامج و التعرف علي مخرجات التعلم ، ومعايير الأداء ، وأدلة التعلم الخاصة بكل وحدة والتدريب عمليًا علي كيفية تطبيق معايير الأداء المتضمنة بالوحدة مثل: إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وكيفية التعامل مع الآلات والمعدات لتحقيق مخرج التعلم.

وأوضحت أنه تم التدريب على كيفية استخدام بطاقات الملاحظة، وبطاقات فحص المنتج لتقييم الطلاب ، والأدلة الداعمة للأداء وكيفية جمعها والاحتفاظ بها و يحدد مصادر التعلم المطلوبة لكل مخرج من مخرجات التعلم والتعرف علي استراتيجيات التدريس المستخدمة ؛ لتحقيق معايير الأداء المذكورة بدليل المعلم و الارشادات الخاصة بأساليب تقييم مدي تحقق مخرجات التعلم الخاصة بالوحدة ، وكذلك الأدوات التي يستخدمها لتقييم الطلاب ( بطاقة الملاحظة - بطاقة فحص منتج) وفقاً لكل وحدة كما هو مذكور بدليل المعلم.

وشددت على أن هذا التدريب تم بالتنسيق مع المديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية ، ووفقاً للضوابط التي حددها الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير لشئون التعليم الفنى



تدريب معلمي التعليم الفني بالمدارس المطبقة منهجية الجدارات المهنية



تدريب معلمي التعليم الفني بالمدارس



جانب من تدريب معلمي التعليم الفني