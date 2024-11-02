تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة سرقة الشقق فى منطقة البساتين

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس حارس عقار 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامه بسرقة الشقق السكنية، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق بأسلوب "كسر الكالون" بعد مراقبتها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (حارس عقار "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، لإرتكابه واقعة سرقة (مبلغ مالى"عملات محلية وأجنبية" - ساعة حريمى) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.