انتخابات أمريكا.. متى تفتح لجان الاقتراع لاستقبال الناخبين بتوقيت القاهرة؟

كتبت : رباب فتحى

رغم أن موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية رسميا هو الثلاثاء المقبل، إلا أن ملايين الأمريكيين أدلوا بأصواتهم بالفعل. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة الجمعة، صوت 70 مليون أمريكى حتى الآن.

واعتبرت بى بى سى أن عادات التصويت الأمريكية تغيرت بسبب الوباء، فإجمالي عدد الأصوات المبكرة لهذا العام أقل بكثير من 101.5 مليون صوت مبكر تم الإدلاء بها في عام 2020، عندما أبعد فيروس كوفيد العديد من الناخبين عن أماكن الاقتراع المزدحمة، لكنه أكثر من إجمالي الأصوات المبكرة التي تم الإدلاء بها في عام 2016 (47.2 مليون) أو عام 2012 (46.2 مليون).

ومن المتوقع أن يدلي العدد الأكبر من الناخبين بصوته يوم الثلاثاء لاختيار إما المرشح الجمهورى دونالد ترامب أو المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

وتفتح معظم الولايات صناديق الاقتراع في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن بعضها يبدأ التصويت في وقت مبكر يصل إلى 5 صباحًا أو في وقت متأخر يصل إلى 10 صباحًا.

وإليكم موعد فتح لجان الاقتراع فى الولايات المختلفة وفقا لصحيفة "يو إس ايه توداي" الأمريكية.

6:00 صباحًا (12 ظهرا حتى 3 عصرا توقيت القاهرة وذلك لاختلاف التوقيت فى الولايات الأمريكية وبعضها )

أريزونا، كونيتيكت، إلينوي، إنديانا، كنتاكي، لويزيانا، مين، ميسوري، نيوجيرسي، نيويورك، فيرجينيا

6:30 صباحًا (12:30 ظهرا)

نورث كارولينا، أوهايو، وست فيرجينيا

7:00 صباحًا (1 ظهرا إلى 5 عصرا توقيت القاهرة )

ألاباما، ألاسكا، كاليفورنيا، كولورادو، ديلاوير، مقاطعة كولومبيا، فلوريدا، جورجيا، هاواي، آيوا، كانساس، ماريلاند، ماساتشوستس، ميشيجان، مينيسوتا، ميسيسيبي، مونتانا، نبراسكا (بتوقيت الجبال)، نيفادا، نيو مكسيكو، أوكلاهوما، أوريغون، بنسلفانيا، رود آيلاند، ساوث كارولينا ، ساوث داكوتا ، تكساس، يوتا، ويسكونسن، وايومنغ

7:30 صباحًا (2:30 ظهرا توقيت القاهرة )

أركنساس

8:00 صباحًا (2 – 3 عصرا توقيت القاهرة)

أيداهو، نبراسكا

وقالت الصحيفة إن بعض الولايات لا يوجد بها وقت بدء موحد على مستوى الولاية، فمثلا فى نيو هامبشاير وتينيسي وواشنطن، تكون مراكز الاقتراع مفتوحة حسب المقاطعة أو البلدية.

وفي ولايات أخرى، هناك فترة زمنية من المفترض أن تبدأ فيها عملية الاقتراع. في نورث داكوتا تكون من الساعة 7 إلى 9 صباحًا وفي فيرمونت من الساعة 5 إلى 10 صباحًا.