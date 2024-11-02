اليوم السابع
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السبت، 02 نوفمبر 2024 03:55 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

السبت، 02 نوفمبر 2024 03:48 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية اسعاف-أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بطريق بلبيس اتجاه العاشر من رمضان، أمام مخازن عثمان، بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث  انقلاب سيارة سوزوكى بطريق "بلبيس اتجاه العاشر، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم  بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.







طريق بلبيس العاشر

انقلاب سيارة سوزوكى

مستشفي العاشر الجامعى

حادث تصادم




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