الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أطفيح، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، لحصر التلفيات التي لحقت بالسيارة، وكشف ملابسات الحادث، كما تم الاستماع لأقوال المصابين، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أدى لانحراف السيارة عن الطريق، وتعرضها للانقلاب.



وأشار التقرير الطبي الخاص بالمصابين، استقرار حالتهم الصحية، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد انقلاب سيارة في أطفيح، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن سيارة ميكروباص تعرضت للانقلاب، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من مستقليها.



تم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

