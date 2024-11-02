إصابة 12 راكبا فى حادث انقلاب ميكروباص بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 12 راكبا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 12 راكبا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.



تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.