أسوأ 3 مواد كيميائية في طعامك.. احذرها

كتبت فاطمة خليل

كشف الأطباء عن 3 مواد كيميائية شديدة الضرر، تُستخدم كمضافات غذائية في رقائق البطاطس والخبز والمعجنات وحبوب الإفطار والعديد من الأطعمة المصنعة للغاية والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة مختلفة - بما في ذلك السرطان، بحسب موقع تايمز ناو.

ووفقًا للإحصاءات، فإن السعرات الحرارية اليومية لأكثر من 60% من الأمريكيين تأتي من الأطعمة فائقة المعالجة - وبالنسبة للأطفال، فهي 80 %.

وقالت الدراسات أن الأطعمة فائقة المعالجة مرتبطة بقضايا صحية هائلة - بما في ذلك الصحة العقلية والجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والمضاعفات الأيضية التي يمكن أن تكون مميتة.

تتضمن المواد الكيميائية المحملة في الأطعمة المصنعة، ما يلي:

غالبًا ما يوجد التارترازين - المعروف أيضًا باسم E102 أو الصبغة الصفراء الليمونية الاصطناعية المستخدمة في المقام الأول لتلوين الطعام - في المعجنات المصنعة ورقائق البطاطس وحبوب الإفطار والحلوى الملونة.

يرتبط هذا بالنشاط المفرط والربو وحتى المشكلات السلوكية عند الأطفال. إنه محظور أو مقيد في العديد من البلدان، ومع ذلك لا يزال موجودًا في الوجبات الخفيفة والمشروبات وحتى الفيتامينات.

تحدث أعراض فرط حساسية التارترازين إما من الابتلاع أو التعرض الجلدي - ويمكن أن تشمل التأثيرات القلق والصداع النصفي والاكتئاب وعدم وضوح الرؤية والحكة والضعف العام والأحاسيس الساخنة والشعور بالاختناق وبقع الجلد الأرجوانية واضطرابات النوم.

كما أنه يسبب ردود فعل تحسسية لدى مرضى الربو وكذلك أولئك الذين لديهم قدرة منخفضة على تحمل الأسبرين.

BHA، أو البيوتيل هيدروكسي أنيسول هو مركب شمعي يستخدم لحفظ الزيت.

إن مادة BHA - وهي مادة مسرطنة محتملة - محظورة في اليابان، وتُضاف عادةً إلى رقائق البطاطس والحبوب ومنتجات اللحوم والمخاليط الجافة للمشروبات والحلويات والفواكه المزججة والعلكة.

وبصرف النظر عن تعريض البشر للأورام السرطانية، فإن استهلاك مادة BHA يرتبط أيضًا بضعف الإدراك.

برومات البوتاسيوم هو مادة مضافة للغذاء - تستخدم لتقوية نسيج الخبز، ومع ذلك، تقول الدراسات أن هذه المادة الكيميائية معروفة بأنها تسبب السرطان في الحيوانات ومشاكل الكلى الشديدة في البشر، في الغالب، تم حظرها من المنتجات الغذائية في الاتحاد الأوروبي والصين وكندا والمملكة المتحدة والهند ولكنها تستخدم في العديد من الأطعمة الأمريكية.

إن برومات البوتاسيوم يهيج الرئتين وقد يؤدي التعرض المتكرر له إلى تطور التهاب الشعب الهوائية مع السعال والبلغم وضيق التنفس. كما يؤثر أيضًا على الجهاز العصبي ويسبب الصداع والتهيج وضعف التفكير وتغيرات الشخصية.

كما يُضاف برومات البوتاسيوم إلى أنواع مختلفة من رقائق البطاطس - الوجبات الخفيفة التي يحبها الأطفال - وله آثار جانبية عصبية مختلفة، بما في ذلك إصابة أنسجة الجهاز العصبي المركزي. كما أنه يغير وظائف الكبد.