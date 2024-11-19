وزارة الصحة: إنشاء 10 مستشفيات بطاقة 200 سرير بتكلفة 12.5 مليار جنيه

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إنشاء 10 مستشفيات نموذج نمطي 200 سرير، يتم الانتهاء من مشروعاتها بحلول عام 2027 وذلك بتكلفة 12.5 مليار جنيه، بمدن (الخصوص بالقليوبية، كفر الشيخ الجديدة، المرج بالقاهرة، سوهاج الجديدة، أبوحماد الشرقية، كفر الدوار بالبحيرة، قوص بقنا، القوصية بأسيوط، المنيا الجديدة، طلخا بالدقهلية).

ًوأشارت وزارة الصحة والسكان إلي المشروعات الكبرى الجار العمل بها مثل تطوير مستشفى أورام دار السلام (هرمل)، لتعمل بطاقة 162 سرير داخلي،و45 سرير رعاية، و19 سرير زرع نخاع، و160 كرسي علاج كيماوي، ومركز علاج إشعاعي متكامل، ومركز بحث علمي وتدريب مهني، و2 غرف مناظير، وعيادة تشخيص الأورام لليوم الواحد، و40 عيادة، و2 متعددة التخصصات، و9 غرف عمليات، بالإضافة إلى مشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال، والمتوقع أن يعمل بطاقة 250 إلى 300 سرير طبقًا للمساحات المتوفرة والمعايير.

وتابعت الوزاوة: المشروعات الكبرى يأتي على رأسها إنشاء مدن طبية متكاملة وتشمل مدينة العاصمة الطبية للبحوث والتدريب التابعة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بمساحة 230 فدانا، وبتكلف 4 آلاف و223 سريرًا، بالإضافة إلى الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، والتي ستقدم الرعاية المتخصصة والمميزة في المجال التعليمي الصحي التطبيقي مع الاهتمام بالأبحاث والتدريب والمساهمة في البرامج الموجهة للوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى مشروع مدينة النيل الطبية (مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية) والمتوقع الانتهاء منه منتصف العام المقبل يونيو 2025.