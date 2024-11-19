هل فقدان الوزن بشكل سريع السبب فى وفاة اللاعب محمد شوقى؟.. استشارى يجيب

كتبت فاطمة ياسر

توفى اليوم اللاعب محمد شوقى مدافع فريق كفر الشيخ، بعد دخولة العناية مركزة منذ أيام، حيث تعرض لتوقف فى عضلة القلب فى اللقاء الذى جمع كفر الشيخ ونادى مركز شباب القزازين، والمقامة على ملعب الزرقا ضمن منافسات دورى القسم الثانى.

فقدان الوزن السريع ووفاة اللاعب محمد شوقى

وفى تصريحات لوالد اللاعب، أكد أن ابنه كان يتبع نظاما غذائيا لفقدان الوزن من 2 إلى 3 كيلو فى الأسبوع، ولذا تحدث اليوم السابع مع الدكتور أسامة فكرى استشارى تغذية الإكلينيكية والجهاز الهضمى والكبد فى معهد الكبد القومى، للتعرف على العلاقة بين فقدان الوزن السريع والوفاة.

أنواع الأنظمة الغذائية المضرة للجسم

أكد فكرى أن فقدان الوزن بشكل سريع يعتمد على العديد من الأمور، فالبعض يقوم بوقف الأكل بشكل تام، وآخرون يعتمدون فى نظامهم اليومى على عنصر واحد من الطعام، أو يقوم البعض بتناول الطعام القليل.

أضرار الأنظمة الغذائية السريعة لفقدان الوزن

وأوضح استشارى التغذية أن اتباع أنظمة غذائية مضرة يتسبب في نقص المعادن والفيتامينات والأملاح في الجسم، وهذا يؤثر بشكل واضح على الشخص، وخاصة عند القيام بأي مجهود عضلي كالجري أو ممارسة الرياضة في الصالات الرياضية، أو القيام بمجهود تحت أشعة الشمس، لافتا إلى أنه من الضروري تناول نظام غذائى متوازن، حتى لا يتعرض الشخص لفقدان المعادن والفيتامينات والأملاح، الذى فى بعض الأحيان يتسبب في حدوث اضطراب أو توقف في عضلة القلب.

أضرار فقدان الوزن أكثر من 3 كيلو فى الأسبوع

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى فقدان أكثر من 2 إلى 3 كيلو فى الأسبوع قد يؤدى لنقص سريع فى دهون البطن، مما ينعكس على بعض الأعضاء الداخلية بشكل مرضى حاد كالكلى التى قد تتعرض للسقوط والالتواء ويزداد فرص حبس البول في بعض الأحيان، بالإضافة إلى سوء التغذية بسبب اتباع أنظمة غير صحية وغير غنية بما يحتاجة الجسم، وهذا يزيد من فرص التعرض والإصابة بالأنيميا، وسقوط الشعر، وعدم التركيز، والهبوط، وبالطبع هذا الأمر قد يتسبب في الوفاة.

وأكد فكري أن بعض الأشخاص يعتقدون أن فقدان الوزن السريع هو دليل علي الصحة ولكنه علي العكس فهو وضع مرضي غير طبيعي ويجب تصحيحه تحت إشراف أطباء متخصصين.

ما هي شروط فقدان الوزن بشكل صحي؟

أوضح استشاري التغذية أن الفقدان الصحي للوزن يعتمد علي طريقة اتباع فقدان الوزن، وللحصول عليه بشكل صحي، يجب أن يتكون من 3 عناصر أساسية ، وهي:



- نظام غذائي صحي متوازن

- سوائل مناسبة ماء.

- رياضة مناسبة للحالة.