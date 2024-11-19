اليوم السابع
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نادى كفر الشيخ يعلن وفاة لاعبه محمد شوقى متأثرًا بتوقف عضلة القلب

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 07:45 ص
نادى كفر الشيخ يعلن وفاة لاعبه محمد شوقى متأثرًا بتوقف عضلة القلب اللاعب محمد شوقي مدافع فريق كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن نادي كفر الشيخ الرياضى، وفاة لاعبه محمد شوقي متأثرًا بتوقف عضلة القلب في إحدى المباريات، وكانت نعت مديرية الشئون الصحية بدمياط، اللاعب محمد شوقى عبد العزيز إبراهيم لاعب كرة القدم بنادى كفر الشيخ، الذى تم استقباله بمستشفى الزرقا المركزى عقب توقف قلبه المفاجىء بمباراة لكرة القدم بملعب الزرقا يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2024.

وأضافت المديرية، أن توقف قلب اللاعب أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة، وتم عمل إنعاش قلبى رئوى، إلا أنه لم يستجيب هذه المرة وفاضت روحه إلى بارئها في الرابعة من صباح الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.

وتتقدم مديرية الصحة بخالص العزاء لأسرة اللاعب وذويه، طالبين من الله أن يتغمد الفقيد برحمته و يرزق أهله الصبر والسلوان.







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