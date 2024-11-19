محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء بمنع قطع الأشجار والاستعداد للأمطار

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن تعاون كافة أجهزة الدولة أسهم فى النجاح الكبير الذى واكب انعقاد المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة وخروجه بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودولياً ، مشيرًا إلى أن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بافتتاح فعاليات المنتدى أعطى له أهمية كبيرة.

وثمن محافظ القاهرة جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتى ساهمت في إظهار العاصمة بصورة مشرفة ، مشيرا إلى أن ما تم من إنجازات فى العاصمة خلال العشر سنوات الماضية كان موضع ثناء كافة الوفود المشاركة كما طلب العديد من المشاركين فى المنتدى خلال لقاءاتنا بهم التعاون مع المحافظة في فى الاستفادة من خبرة القاهرة فى مجالات التدريب ، والتنمية الحضرية، والإدارة المحلية ، والطرق ، ومراكز شبكات مرافق المعلومات.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة والسكرتير العام ، والمساعد ، ورؤساء الأحياء ، ومديري مديريات الخدمات ، ورؤساء الهيئات، وعدد من قيادات المحافظة.



وطالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية وسرعة انهاء المشروعات لخدمة المواطنين، كما شدد على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها ، واستطلاع آرائهم فى الخطة الاستثمارية باعتبارهم ممثلين عن المواطنين.

وأصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع، على اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة ومراجعة جاهزية سيارات الشفط وخطة توزيعها.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة تنفيذ قراره بمنع قطع الأشجار، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدة حدائق بالعاصمة ، كما سيتم استغلال حديقة الاندلس ثقافيًا للحفاظ عليها.