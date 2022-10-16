القاهرة ترفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة ، واتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار مؤكدًا ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع ازمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة التى وضعتها المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول وشارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام ومسئولوا شركات المياه والصرف الصحى والمرور والحماية المدنية ومديري المديريات ورؤساء الأحياء وعدد من التنفيذيين بالمحافظة .

وأكد محافظ القاهر، ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة محطات الرفع لزيادة القدرة الاستيعابية للمنظومة لاستقبال اكبر كمية من مياه الامطار ، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها ، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحى فى كسح تجمعات المياه التى لا تحتاج للشفاطات .

كما شدد محافظ القاهرة، على ضرورة وضع خطة محكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق ، وتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع ، مع اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية ، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو إتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات ( حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو ) والتأكد من إستعدادات تلك المخرات لإستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها ، والتنسيق مع مسئولى الإنارة المركزية و مسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك و الكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من اغلاقها بإحكام .

وأضاف محافظ القاهرة، أنه قد تم وضع خطط للإغاثة والإيواء والإعاشة استعدادًا للتعامل مع أية أزمات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتموين والإسعاف والصحة ، كما تم تجهيز خطة طوارئ لإخلاء المدارس في حالة حدوث أي أزمة والتنبيه على هيئة الابنية التعليمية لمراجعة الحالة الإنشائية للمدارس وأنظمة الصرف ، بالاضافة إلى تجهيز خطة طوارئ بهيئة النقل العام لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة في حالة توقف وتعطل إحدى خطوط المترو بسبب الامطار الغزيرة والتنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة ، وتحويل الطرق فى حالة تعرضها للأمطار الغزيرة وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة لتسهيل حركة المواطنين وتيسير وصول المعدات لأماكن تجمعات الأمطار .