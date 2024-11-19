كبد وكلى ورئتان.. أمريكى يخضع لأول عملية زرع أعضاء ثلاثية

كتبت فاطمة خليل

أصبح رجل أمريكى أول من يخضع لعملية زرع أعضاء ثلاثية، حيث تلقى كبدًا وكلى ورئتين من متبرع متوفى، ووفقًا للأطباء، كان دون إليوت، البالغ من العمر 64 عامًا من ولاية أوهايو يعانى من مرض وراثى نادر يسمى Aplha-1 antitrypsin، وكانت عملية زرع الأعضاء هى الملاذ الأخير لإنقاذ حياته، بحسب ما نشر موقع "تايمز ناو".

أدى المرض - الذى تمكن إليوت من السيطرة عليه بالأدوية لأكثر من 20 عامًا - إلى تليف الكبد الشديد بالإضافة إلى شكل يهدد الحياة من انتفاخ الرئة - الناجم عن عدم القدرة على إنتاج بروتين حيوى يسمى مضاد التربسين والذي يعمل على حماية تلك الأعضاء، في النهاية، أدى تلف الكبد لدى إليوت إلى فشل كلوي أجبره على الخضوع لغسيل الكلى المتقطع.

وقال دون إليوت "كنت أعاني من الربو عندما كنت طفلاً، وعلى مر السنين انتهى بي الأمر في المستشفى مصابًا بالالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية أكثر مما يمكنني إحصاؤه".

وأضاف: "كنت مريضًا لفترة طويلة، ولكن في سبتمبر 2023 ساءت الأمور".

قرر الأطباء إجراء عملية زرع أعضاء لإنقاذ حياة إليوت

بعد ذلك، وضع فريق من الأطباء - في محاولة لإنقاذ حياته - خطة علاجية، حيث جعلوه يخضع لعملية زرع كبد ورئتين وكلى مع أخذ جميع الأعضاء من نفس المتبرع المتوفى.

وتابع إليوت قائلاً "لم يكن هناك خيار آخر. لقد نفدت مني الخيارات، وأردت أن أكون على قيد الحياة من أجل زوجتي وأطفالي وأحفادي. كنت أعلم أنني يجب أن أفعل هذا".

وفقًا لأطبائه لم يكن "دون" ليعيش أكثر من عام لو لم يخضع لعملية زرع الأعضاء المتعددة.

انتهت عملية زرع الأعضاء الثلاثية لإليوت خلال 24 ساعة

أجريت عملية زرع الرئة أولاً حيث زرع الأطباء رئتين في صدر إليوت ومع ذلك، تم الحفاظ على الكبد المتبرع به قابلاً للحياة باستخدام جهاز تروية الأعضاء خارج الجسم والذي حافظ على درجة الحرارة والأكسجين المناسبين اللازمين.

بعد جراحة الرئة، بدأ فريق الكبد الجزء الخاص بهم من الإجراء، في عملية استغرقت 12 ساعة.

وبمجرد استقراره، قام فريق زراعة الكلى بالجزء الأخير من عملية زرع الأعضاء المتعددة، وانتهت بعد حوالي 24 ساعة من بدء الجزء الأول من العملية.

عملية تعافي طويلة

بعد انتهاء جراحاته، كان على إليوت أن يتحمل فترة تعافي طويلة - حيث أمضى أكثر من ستة أسابيع في المستشفى، مع الأيام القليلة الأولى على أجهزة دعم الحياة.

كان الأطباء يراقبونه عن كثب وكانوا سعداء بتقدمه الملحوظ.

قال إليوت: "إنه لأمر مدهش حقًا. يمكنني التنفس بسهولة، ويمكنني المشي كل يوم، وأنا أطارد الأحفاد أنا قادر على الاستمتاع بالحياة".

لماذا تم أخذ أعضاء المتبرع من شخص واحد؟

وفقًا للأطباء، فقد أخذوا أعضاء من متبرع واحد لتجنب فشل الأعضاء المريضة نتيجة للضغط الناتج عن عملية زرع عضو واحد وخضوع المريض لعمليات جراحية عديدة.

وبينما كانت الفرق الجراحية على استعداد لاستخدام كلية من متبرع إضافي - بعد أشهر من جراحاته الأولية - فقد كانوا محظوظين لأن متبرع إليوت كان لديه أيضًا كلية مناسبة متاحة.

وفقًا لأطباء دون، بعد أكثر من ستة أشهر من جراحاته المتعددة - تعافى دون إليوت تمامًا بل وقضى إجازة في فلوريدا، حيث استمتع بالمشي على الشاطئ بينما كان يتنفس بمفرده دون أكسجين إضافي - وهو الأمر الذي لم يكن قادرًا على القيام به قبل الجراحة.