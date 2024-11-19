سحر المواقع المصرية كلمة السر.. 3 أفلام عالمية تراهن على النجاح بشهادة فاريتي الأمريكية

كتبت : رباب فتحى

قالت مجلة فاريتي الأمريكية إن 3 أفلام من المقرر أن تصدر العام المقبل، ستسلط الضوء على مواقع تصوير مصرية، موضحة أن الأفلام الثلاثة هي Wicked2 و Inheritanceو Fountain of Youth "ويكيد2"، و"فاونتين أو يوث"، و"إنهيريتانس".



فاريتي

ونالت الأعمال المرتقب عرضها إشادات واسعة من النقاد، ففي حين أن الفيلمين الناجحين "ويكيد2"، و"فاونتين أو يوث" للمخرج جاي ريتشي، يستفيدان من ثروات البلاد التاريخية ومساحاتها الشاسعة، فإن المخرج نيل بيرجر سيجسد الوتيرة المحمومة للقاهرة الحديثة من خلال فيلمه عن التجسس "إنهيريتانس" - المقرر عرضه في 24 يناير.

وأضافت المجلة أن هذه الأفلام الثقيلة، تبشر بعام مميز للجنة الناشئة التي تأسست في عام 2019. وتعمل لجنة الفيلم المصرية، وهي تابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية (EMPC)، الآن كمتجر شامل ونقطة تواصل فريدة للمشاريع الدولية التي تحتاج إلى تصاريح وموافقات التصوير، والتنسيق والاتصال مع الوزارات الحكومية مع اقتراح وسطاء الخدمة المحليين لجميع احتياجات الإنتاج.

ومنذ عام 2019، ساعدت اللجنة 55 إنتاجًا دوليًا، حتى أن بعضها استفاد من حافز استرداد نقدي بنسبة 30% للأفلام التي تستخدم مباني ومرافق مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية (EMPC).

في أواخر عام 2023، رحبت اللجنة بطاقم عمل فيلم "ويكيد 2" مما ساعد الفيلم الضخم لشركة يونيفرسال في التصوير في موقع الصحراء البيضاء السريالي في مصر. وبعد ستة أشهر، حولت نفس اللجنة هضبة الجيزة إلى ملعب عالي الحيوية لشركة سكاى دانس وأنتجت فيلم "فاونتن أوف يوث".

على مدار أسبوعين في يوليو الماضي، شارك الهرم الأكبر وأبو الهول الصامت مع المعدات الحديثة والمروحيات التي أعارتها السلطات المحلية لأول مرة.

ويقول رئيس نقابة مديري المواقع الدولية جون راكيتش: "كان أحد أصدقائي في مشروع جاي ريتشي. ولم يتمكنوا من التوقف عن الحديث عن مدى سلاسة التصوير لمدة أسبوعين أمام الأهرامات. [كانوا ينظمون] إطلاق النار والمروحيات، وكل الأشياء الكبيرة التي لا يتم إنجازها هنا عادةً".

وقد تولى راكيش الآن دوراً استشارياً في مشاركة المعرفة المؤسسية بينما تعمل اللجنة المحلية على ترسيخ موطئ قدم أكثر رسوخاً في السوق العالمية. وكان خبير الإنتاج متواجداً في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام لحشد أكبر عدد ممكن من المواقع كجزء من جولة سريعة في المواقع.

وقال راكيش "لفترة طويلة، كان الناس يذهبون إلى المغرب لتصوير أهرامات مزيفة. الآن، هناك دفعة كبيرة لحث الناس على العودة إلى مصر. لذا نحن هنا لإلقاء نظرة، لنرى ما هو موجود ونرى كيف يمكننا المساعدة".

وكجزء من واجباته الاستشارية، يقترح راكيش حملة تواصل بسيطة.

وقال: "هذه هي مصر الحقيقية. يمكن للإنتاج الآن تصوير الآثار القديمة مع شريك جاد دون الحاجة إلى الخروج وتزييفها. نحن لا نتحدث عن نقل عرض كامل إلى هنا، ولكن إذا كان عليك تصوير مشهد، فيمكنك القدوم إلى هنا. لست مضطرًا إلى خلق مواقع تصوير مزيفة ولا تحتاج إلى ميزانية ضخمة. لا يزال بالإمكان استخدام ميزانية متوسطة وتصور ما هو حقيقي".

وأضاف: " أخبرتهم أن يلعبوا على نقاط قوتهم. هوليوود ستأتي إذا كان الأمر صحيحًا."

في فيلم " إنهيريتانس "، احتاج المخرج نيل بيرجر إلى شيء أكثر خشونة قليلاً، يليق بفيلم إثارة جنوني حول امرأة شابة تفقد حملها تدريجيًا أثناء جولة حول العالم.

وأضاف لمجلة فاريتي "ينتقل الفيلم من نيويورك إلى القاهرة إلى نيودلهي إلى سيول. أردت أن أرى الوضع الطبيعي الجديد في كل هذه الأماكن... كانت الفكرة هي مجرد التواجد في الشارع وترك الحياة تتدفق من حولنا، والعمل مع طاقم حرب العصابات لإضفاء شعور مباشر للغاية على الفيلم".

كان التصوير لمدة أسبوعين في جميع أنحاء القاهرة أشبه بحلم للمخرج المقيم في نيويورك.

وأكد "[من حيث الوصول] حصلنا على كل شيء. صورنا في السوق، وصورنا في المطار، وصورنا في الأهرامات، وصورنا في أي مكان أردناه - حتى خارج السفارة الأمريكية. كان كل شيء يتمتع بهذه المباشرة الرائعة، والطاقة الحقيقية التي تصاحب ذلك".

وأضاف مبتسمًا: "أنا من أنصار نيويورك. لكن الحقيقة هي أن القاهرة هي المدينة الحقيقية التي لا تنام أبدًا. كانت الطاقة مجنونة وديناميكية للغاية لدرجة أنني كنت أحاول فقط أن أصور ذلك فى الفيلم".