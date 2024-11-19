حاضنة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد تشارك فى معرض Cairo ICT 2024

محمد صبحى

تشارك حاضنة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في فعاليات معرض Cairo ICT 2024، الذى حظى بتشريف وافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العالي، والذي يُقام إقامته خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر.

وتأتي مشاركة حاضنة الاستشعار من البُعد ضمن جناح Innovation Arena وذلك في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وتطبيقاتهما المتنوعة، حيث تتضمن المشاركة استعراض إنجازات الشركات الناشئة التي احتضنتها الحاضنة وتخرجت منها، حيث تمكنت من تطوير حلول وتقنيات مبتكرة في مجالات حيوية مثل الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وتهدف الحاضنة من خلال هذا الحدث إلى تعزيز قنوات التواصل مع مختلف القطاعات والشُركاء المُحتملين وفتح آفاق جديدة للتعاون المُثمر.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن الحاضنة تمثل نموذجًا متكاملًا لدعم الشباب المُبتكرين وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية دعم المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكدت الدكتورة غادة خضري مديرة الحاضنة، أن المشاركة في معرض Cairo ICT 2024 تُعزز مكانة الحاضنة كمنصة وطنية رائدة لدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مشيرة إلى أن الحاضنة قدمت دعمًا تقنيًا واستشاريًا مُتخصصًا أدى إلى مساعدة هذه الشركات على تحقيق نجاحات ملموسة.

ويُعد معرض Cairo ICT 2024 من أبرز الفعاليات السنوية في مجال التكنولوجيا والاتصالات، حيث يجمع نُخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية؛ لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المُبتكرة، مما يُتيح تحقيق فرصًا كبيرة للتواصل والتعاون بين الجهات المختلفة.

جدير بالذكر أن النسخة الثامنة والعشرون من معرض ومؤتمر Cairo ICT 24 تُقام تحت شعار «The Next Wave» وتستمر على مدى أربعة أيام بمُشاركة كُبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا؛ لتقديم أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية في عصر الذكاء الاصطناعي إلى جانب حضور واسع من نخبة من الخبراء والمُتحدثين من مختلف المجالات التقنية، كما يتضمن المعرض تنظيم العديد من ورش العمل التفاعلية، وجلسات النقاش والبرامج التدريبية ولقاءات مع شخصيات مُلهمة وعرض قصص نجاح، وتجارب فريدة؛ لتعزيز مهارات الابتكار وريادة الأعمال.