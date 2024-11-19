جريمة جديدة.. قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينى قرب حاجز شمال القدس.. فيديو

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران على شاب فلسطيني عند مدخل مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وقالت شبكة قدس الإخبارية، إن "الاحتلال أطلق النار تجاه شاب عند حاجز مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وتركه ينزف ومنع الإسعاف من الوصول إليه".
إطلاق النار على فلسطيني
الاحتلال يطلق النار تجاه شاب عند حاجز مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة ويتركه ينزف ويمنع الإسعاف من الوصول إليه. pic.twitter.com/4CL9wKFBIx— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 19, 2024
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