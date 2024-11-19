اليوم السابع
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جريمة جديدة.. قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينى قرب حاجز شمال القدس.. فيديو

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 02:24 م
جريمة جديدة.. قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينى قرب حاجز شمال القدس.. فيديو إطلاق النار على فلسطينى
كتب عبد الوهاب الجندى

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أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران على شاب فلسطيني عند مدخل مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت شبكة قدس الإخبارية، إن "الاحتلال أطلق النار تجاه شاب عند حاجز مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وتركه ينزف ومنع الإسعاف من الوصول إليه".

إطلاق النار على فلسطيني
إطلاق النار على فلسطيني







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الاحتلال




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