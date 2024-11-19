اليوم العالمى للرجال.. أهمية الدعم النفسى للذكور فى حالة العقم

كتب – حسام الشقويرى

بالنسبة للعديد من الأشخاص تكون رحلة الأبوة مليئة بالأمل، ولكن عندما تنشأ التحديات، غالبًا ما يُتوقع من الرجال أن يظلوا أقوياء وهادئين، ومع ذلك، يمكن أن يكون العبء العاطفى ساحقًا حال الإصابة بالعقم، ويمكن أن تتراكم مشاعر عدم الكفاءة أو الذنب أو العزلة بهدوء، ونادرًا ما تحظى هذه الصراعات بالاهتمام الذى تستحقه، والعقم أكثر من مجرد حالة طبية؛ إنه رحلة عاطفية بالنسبة للرجال، فإن كسر الصمت والسعى إلى الدعم هو خطوة حاسمة نحو الشفاء والأمل، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

يوصف العقم عمومًا بأنه عدم قدرة الزوجين على الحمل بعد عام واحد من ممارسة الجنس بانتظام دون وقاية، والعوامل الذكورية هي السبب الوحيد فى حوالى 20% من حالات العقم، وتساهم فى 30-40% إضافية من الحالات، وعلى الرغم من هذه الإحصائيات، فإن المعايير المجتمعية غالبًا ما تصم الرجال بالعار، مما يضطرهم إلى قمع نقاط الضعف، ويمكن أن يؤدى هذا "العبء الصامت" إلى مشاعر العزلة والتوتر يزيدان من تعقيد الآثار العاطفية بسبب العقم.

ووفقا لدراسة نشرت عام 2023 فإن حدوث الاضطرابات العاطفية والعقلية بين الأفراد المصابين بالعقم يتراوح بين 25-60%، وهى نسبة كبيرة، وهناك انتشار كبير للقلق والاكتئاب بين هذه الاضطرابات.

يمكن أن يثير العقم مجموعة من المشاعر، وفيما يلى بعضها..

العار وعدم الكفاءة.. التوقعات الثقافية التى تربط الخصوبة بالذكورة يمكن أن تؤدى إلى عدم احترام الذات.

الشعور بالذنب واللوم الذاتى.. قد يشعر الرجال بالذنب بسبب عدم قدرتهم على الإنجاب، ما يؤدى إلى الشك الذاتى.

التوتر والقلق.. إن عدم اليقين بشأن العلاجات، إلى جانب الضغوط المالية، يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع مستويات التوتر.

الاكتئاب والعزلة.. غالبًا ما تؤدى الصراعات المطولة إلى الانسحاب، ما يؤدى إلى تفاقم مشاعر الوحدة.

ضغوط العلاقة.. يمكن للضغوط العاطفية والمالية أن تؤثر سلباً على التواصل والحميمية فى العلاقات.

خطوات عملية لدعم الصحة العقلية للذكور

تعزيز التواصل المفتوح.. تعزيز بيئة يشعر فيها الرجال بالراحة فى مشاركة مشاعرهم، يمكن للمناقشات المفتوحة حول مخاوفهم وتوقعاتهم أن تبنى روابط أقوى وتخفف الضغوط العاطفية.

ابحث عن الدعم المهنى.. المعالجون المتخصصون فى تحديات الخصوبة يقدمون استراتيجيات التكيف المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية.

التواصل مع الدعم من الأقران.. يتيح الانضمام إلى مجموعات الدعم للرجال مشاركة الخبرات والحصول على نصائح عملية والشعور بالوحدة بشكل أقل.

إعطاء الأولوية للعناية الذاتية.. يمكن للأنشطة مثل ممارسة التمارين الرياضية، والهوايات، والتأمل، وقضاء الوقت فى الهواء الطلق أن تخفف من التوتر وتحسن الصحة العقلية.

اتبع أسلوب حياة صحى.. التغذية المتوازنة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم الكافى، وتجنب المواد الضارة مثل التبغ يمكن أن يحسن كل من الصحة العقلية ونتائج الخصوبة.

التثقيف.. إن فهم العقم وخيارات علاجه يمكن أن يقلل من القلق ويمكّن الرجال من اتخاذ قرارات مستنيرة بثقة.