اليوم السابع
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"الوزراء السعودى" يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 04:15 م
"الوزراء السعودى" يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى سلمان بن يوسف الدوسرى
الرياض (أ ش أ)

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أذاعت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن مجلس الوزراء السعودى وافق، خلال جلسة عقدت فى الرياض اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودى المصرى.

وأوضح وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسرى - في بيان أوردته (واس) - أن المجلس وافق كذلك على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، بالإضافة إلى الموافقة على توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدة دول في مجالات مختلفة.







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