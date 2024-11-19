النهوض بالبنية التحتية.. جهود وإنجازات الدولة في المشروع القومي للطرق

كتب محمود العمرى

وضعت الدولة المصرية المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية، حيث اهتم المشروع بتحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها، مع الأخذ في الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضاري للدولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات، مما انعكس إيجابيًا على معدلات التنمية العمرانية في تلك المحافظات.

1- محاور النيل: في يونيو عام 2014، وجه الرئيس السيسي بضرورة تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا؛ لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بإنشاء 22 محورًا عرضيًا متكاملًا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، من بينها 14 محورًا في صعيد مصر.



فقبل عام 2014 تم تنفيذ 38 محورًا، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء عدد (22) محورًا جديدًا على النيل بتكلفة 38 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 55% من الكباري القائمة على النيل. ومنذ عام 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ عدد (13) محورًا، وبذلك يصل الإجمالي في عام 2024 إلى (60) محـورًا وكوبري من بينهم (38) محورًا وكوبري بالصعيد.



ويبلغ إجمالي محاور النيل التي كان مخطط تنفيذها بالصعيد بعد يونيو 2014 (17) محورًا بتكلفة 23,5 مليار جنيه، تم افتتاح 8 منها وجاري تنفيذ (9) آخرين وهم (محور بديل خزان أسوان، ومحور دراو، محور شمال الأقصر، محور أبو تيج، محور منفلوط، محور الفشن). فكان من المخطط إنشاء 3 محاور جديدة في كل من (المراغة – دار السلام – دشنا)، ضمن الخطة المستقبلية خلال الفترة 2024-2030، تخدم التنمية الصناعية والنمو السكاني بهذه المراكز، لكن بفضل توجيهات القيادة السياسية وتعاون المقاولين المصريين سيتم إنشاء المحاور الثلاث خلال عام تقريبًا.



ويمثل محور روض الفرج، قيمة مضافة للربط بين شرق النيل وغربه، فقد تم العمل على المرحلة الأولى في عام 2016 من الكيلو 39 طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي حتى الطريق الإقليمي بطول 28 كيلومترًا باتجاهين وعرض 30 مترًا، حيث يضم المحور عدد (4) حارات مرورية لكل اتجاه، علاوة على خط سكة حديد كهربائي بعرض 8 أمتار بالجزيرة الوسطى، وتم العمل على المشروع لمدة عام ليصبح أعرض جسر معلق في العالم طبقًا لموسوعة جينيس العالمية.



إلى جانب ذلك، تم وضع مخطط كامل لرفع كفاءة الطرق، حيث شمل المشروع القومي للطرق إنشاء 7000 كم بتكلفة 165 مليار جنيه، تم الانتهاء من مشروعات بأطوال 5000 كم بتكلفة تصل إلى 127 مليار جنيه، والتي كان لها تأثير كبير على تقليل الازدحام، وتقليل الحوادث، ومن أهم هذه الطرق:



• طريق الجلالة بطول 82كم بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

• إنشاء طريق القاهرة- السويس بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

• القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90كم، بتكلفة تصل إلى 8.1 مليار جنيه.

• تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم بتكلفة وصلت إلى 7.6 مليار جنيه.

• تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكيلو 109 طريق السويس، بطول 24 كم وتكلفة تصل إلى 859 مليون جنيه.

2- المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات: الذي شمل رفع كفاءة 25000 كم بتكلفة 35.4 مليار جنيه منها 7500 كم في الصعيد بتكلفة 10.6 مليار جنيه. بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى في المحافظات التي انطلقت بها مبادرة حياة كريمة، بعدد إجمالي 166 طريقًا بإجمالي 2870 كم، وتكلفة 10 مليار جنيه منها 1822كم بالصعيد بإجمالي تكلفة 5.9 مليار جنيه.

3- إنشاء وتطوير الكباري: شهدت السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في تطوير الكباري والأنفاق ضمن المشروع القومي للطرق، فقد بلغ إجمالي عدد الكباري على مستوى الجمهورية (39619) كوبري في عام 2020، منها (1848) كوبري تابع للهيئة العامة للطرق والكباري والتي شهدت تطور ملحوظ خلال الفترة من 2014-2020، من 1536 كوبري عام 2014، إلى 1848 في عام 2020، وتقدر التكلفة المخطط لها لتنفيذ 1000 كوبري ونفق، بإجمالي 140 مليار جنيه.