العظمى بالقاهرة تنخفض لـ24.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 إلى الأحد 24 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:
الثلاثاء 19 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.
الأربعاء 20 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.
الخميس 21 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.
الجمعة 22 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.
السبت 23 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.
الأحد 24 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.
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