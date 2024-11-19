اليوم السابع
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العظمى بالقاهرة تنخفض لـ24.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 12:45 م
العظمى بالقاهرة تنخفض لـ24.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد حالة الطقس - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 إلى الأحد 24 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 19 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.
السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
-  شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

الأربعاء 20 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

الخميس 21 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

الجمعة 22 نوفمبر

-  القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

السبت 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

الأحد 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.







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