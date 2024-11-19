الحلم المصرى النووى يكتمل بتركيب مصيدة قلب المفاعل الرابع بالضبعة.. فيديو

كتبت رحمة رمضان

انتهت منذ قليل، الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء محطة الضبعة النووية بعد إطلاق إشارة البدء من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة، ليكتمل بذلك الحلم النووي المصرى، تزامناً مع الاحتفال بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية.

وشهد الاحتفال بالعيد السنوى للطاقة النووية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى اليوم الذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضي المصرية (IGA) برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية، عرض فيديو تفصيلي لمراسم تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الرابع بمحطة الضبعة النووية.

الجدير بالذكر أنه بتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يتحقق إنجاز جديد ومعلم رئيسي آخر نحو تحقيق حلم المصريين بامتلاك محطة للطاقة النووية على الأراضي المصرية، ويكتمل بذلك تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الـ4 بمحطة الضبعة النووية كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيباً بوحدات محطة الضبعة النووية.