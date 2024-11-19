رئيس الوزراء يشهد الاحتفال بالعيد السنوى للطاقة النووية

كتبت رحمة رمضان

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاحتفال السنوي الرابع السنوى للطاقة النووية الذى تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة الدكتور أمجد الوكيل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، و ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الأسبق و واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية، وجيورجى بوريسنكو سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال إعطاء المقاول العام الروسي شركة "اتوم ستروي أكسبورت" إشارة البدء فى تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة.

وبتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يتحقق إنجاز جديد ومعلم رئيسي أخر نحو تحقيق حلم المصريين بامتلاك محطة للطاقة النووية على الأراضي المصرية، ويكتمل بذلك تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الأربعة بمحطة الضبعة النووية كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيباً بوحدات محطة الضبعة النووية.

وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النوية لتوليد الكهرباء، استقبل يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024 مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية برصيف ميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك بحضور لفيف من قيادات الهيئة وقيادات مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة من كلا الجانبين المصري والروسي.

وكانت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل أبحرت من دولة روسيا الاتحادية مساء يوم 28 أكتوبر من ميناء (نوفوروسيسك)، و تم وصول الشحنة بأمان وفق المخطط.