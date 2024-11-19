اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 10:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأزهر يعلن حاجته للاستعانة بأكثر من 12 ألف معلم بنظام الحصة

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 09:08 م
الأزهر يعلن حاجته للاستعانة بأكثر من 12 ألف معلم بنظام الحصة مسجد الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

https://www.azhar.eg/azharjobs/index.htm
1- معلم مواد شرعية وعربية:
أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

2- معلم لغة إنجليزية:
أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

3- معلم رياضيات:
أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

4- معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء):
أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

5- معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا):
أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة

 







وظائف الازهر

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

مدرسي الازهر

بوابة الازهر الالكترونية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة