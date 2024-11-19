اليوم السابع
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الأرصاد: بورسعيد تحت تأثير الخلايا الرعدية الممطرة

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 03:31 م
الأرصاد: بورسعيد تحت تأثير الخلايا الرعدية الممطرة أمطار رعدية - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن بورسعيد تحت تأثير الخلايا الرعدية الممطرة، لافتة إلى أن السحب الممطرة  تتكاثر على مناطق من شمال البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقسًا مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء.

وقالت إنه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشرقية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، أن يسود، غدًا الأربعاء 20 نوفمبر 2024، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، غدًا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.







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