أمين اتحاد العمال: النصر للمسبوكات صرح صناعى كبير يخدم الاقتصاد القومى

كتبت آية دعبس

أكد المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن عودة تشغيل مصانع النصر للمسبوكات يوفر احتياجات مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بخلاف التصدير في المراحل اللاحقة لتشغيل المصانع، مشيدا بجهود الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الذى عقد لقاء موسعا مع العاملين شركة النصر للمسبوكات، وذلك لحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعى كبير داعم للاقتصاد القومى.

وأضاف مرسال: أن توجيهات الرئيس السيسى واضحة بتوطين الصناعة، وتشغيل المصانع وحل مشاكلها ، مثمنا رسالة الرئيس للعاملين بأن مصر للمصريين وإنها تنتظر من عمال الشركة الكثير، وأن الدولة والحكومة المصرية تقف بكل قوة لإعادة تشغيل الشركة وتقديم كافة الدعم له لتعود من جديد كصرح صناعي كبير يخدم الإقتصاد القومي.



وأكد أمين اتحاد العمال، أن عودة شركة النصر للمسبوكات يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لإعادة تشغيل الشركة وإستعادة مكانتها العالية كأحد الصروح الصناعية الكبيرة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن ومسبوكات الزهر المتنوعة ومصنع الدرافيل، وخاصة وأن تاريخ الشركة وما حققته من إنجازات سابقة وارتباط عدد من الصناعات الأخرى بها يجعل من الاهمية بمكان إعادة تشغيل الشركة بكل قوة وبسواعد أبنائها من العمال لكي تصبح في طليعة الشركات الناجحة في مصر.