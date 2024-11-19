نقيب العاملين بالزراعة: مشروع تبطين الترع أحد أهم المشروعات

كتبت آية دعبس

استقبل المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزارعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، الشيخ شريف أبو حطب مدير عام منطقة وعظ القاهرة ورئيس لجان الفتوى والمصالحات ولم الشمل بوعظ الأزهر الشريف بالقاهرة.

لبحث سبل التعاون المثمر البناء وتعزيز الروابط المشتركة ومد جسور التواصل والمشاركة في إقامة الندوات التوعوية، تفعيلا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، (بداية جديدة لبناء الإنسان)، والتي يدعمها ويرعاها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وتعليمات الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وإشراف الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.

وأشار "أبو حطب"، إلى أن الغرس والزراعة فيه من المصالح الكثيرة للعباد، والثقة بالله، والاعتماد عليه، وطلب الرزق، والله يقول: {أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ • أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ • لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ • إِنَّا لَمُغْرَمُونَ • بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ}، فالله هو الذي أنبت النبات وحفظه وسلَّمه حتى حصاده، ولو شاء لجعله حطامًا، فهو سبحانه الجواد، الكريم، المنعم، الميسر، فالعبد القائم عليه السبب الذي أمر به، والله سبحانه هو الذي يسَّر له الغنيمة والفائدة، وحفظ عليه الزرع والنخل، وغير ذلك من أنواع الزرع.

ونوه مدير عام منطقة وعظ القاهرة، لأهمية الصيد للحفاظ على الثروات وتوفير أكبر قدر من الاحتياجات وقد قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}.

من جانبه أعرب المهندس عيد مرسال، عن سعادته وترحيبه بالتعاون مع الأزهر الشريف ممثلا في منطقة وعظ القاهرة التابعة لمجمع البحوث الإسلامية.

وأكد المهندس عيد عبد الفتاح مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، أن المشروعات القومية التى تعمل الحكومة على تنفيذها فى الوقت الحالى تسهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل، وعلى سبيل المثال المشروع القومى لزراعة مليون ونصف فدان فى الدلتا الجديدة سيحقق الاكتفاء الذاتى لمصر من بعض المحاصيل.

وأضاف مرسال، أن مشروع تبطين الترع هو أحد أهم المشروعات القومية لتوفير المياه بالتزامن مع أزمات ندرة المياه، وعلينا توعية المواطنين عن طريق نشر ثقافة الحفاظ على الترع، وعدم إلقاء المخلفات.

جدير بالذكر، ان اللقاء أسفر عن تحديد موعد لإقامة ندوة بمقر النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع المقبل.