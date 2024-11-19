اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 04:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أستاذ اقتصاد: الرئيس السيسى دائما يطمئن المستثمرين خلال لقاءه بهم

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 10:38 م
أستاذ اقتصاد: الرئيس السيسى دائما يطمئن المستثمرين خلال لقاءه بهم جانب من المداخلة
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد الدولي، عن أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين، قائلا:" المشاركة لها دلالات كبيرة على جميع الأصعدة، منها البعد السياسى والاقتصادى، حيث توجد مصالح مشتركة بين مجموعة العشرين ويهم مصر أن يكون لها دور فى هذه المصالح، سواء من خلال الاستثمارات البينية والصادرات واتفاقيات خاصة بالتجارة".


وأضاف صابر شاكر خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هناك تحول كبير فى ملف الصناعة، خاصة عندما تولى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حقيبة الصناعة، وبذل مجهود كبير فى هذه الأمور، وهناك بعض الصناعات على خريطة الاستثمار فى مصر.

ولفت صابر شاكر إلى أن لقاءات الرئيس السيسى مع المستثمرين دائما يعطى خلالها طمأنة أنه توجد مصالح مشتركة وأن الدولة تريد توفير فرص عمل واستغلال الإمكانيات التى لديها وتقليل فاتورة الواردات، ودائما القيادة السياسية يهتم بالقطاعات التى ترتبط بأكبر عدد ممكن من السلع.


 







قمة مجموعة العشرين

G20

قمة العشرين

قمة العشرين 2024

g20 summit

g20 summit 2024

g20 brazil

قمة مجموعة G20

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يشارك في قمة العشرين

G20 البرازيل

لولا دا سيلفا

قمة مجموعة العشرين في البرازيل

قمة مجموعة العشرين 2024

ما هي مجموعة العشرين ومجموعة السبع

ترتيب دول مجموعة العشرين 2024

قمة العشرين 2025

قمة العشرين 2024 البرازيل

قمة العشرين البرازيل

ما هي قمة مجموعة العشرين

ما هي أهداف مجموعة العشرين

قمة العشرين في البرازيل

كم عدد الدول في مجموعة العشرين 2024

ما هو هدف مجموعة العشرين

شروط الانضمام إلى مجموعة العشرين

من هو مؤسس مجموعة العشرين

بحث عن مجموعة العشرين PDF

مجموعة العشرين G20

أهداف مجموعة العشرين

مقر مجموعة العشرين

رئاسة مجموعة العشرين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة