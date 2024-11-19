أستاذ اقتصاد: الرئيس السيسى دائما يطمئن المستثمرين خلال لقاءه بهم

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد الدولي، عن أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين، قائلا:" المشاركة لها دلالات كبيرة على جميع الأصعدة، منها البعد السياسى والاقتصادى، حيث توجد مصالح مشتركة بين مجموعة العشرين ويهم مصر أن يكون لها دور فى هذه المصالح، سواء من خلال الاستثمارات البينية والصادرات واتفاقيات خاصة بالتجارة".



وأضاف صابر شاكر خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هناك تحول كبير فى ملف الصناعة، خاصة عندما تولى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حقيبة الصناعة، وبذل مجهود كبير فى هذه الأمور، وهناك بعض الصناعات على خريطة الاستثمار فى مصر.

ولفت صابر شاكر إلى أن لقاءات الرئيس السيسى مع المستثمرين دائما يعطى خلالها طمأنة أنه توجد مصالح مشتركة وأن الدولة تريد توفير فرص عمل واستغلال الإمكانيات التى لديها وتقليل فاتورة الواردات، ودائما القيادة السياسية يهتم بالقطاعات التى ترتبط بأكبر عدد ممكن من السلع.



