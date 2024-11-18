اليوم السابع
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وصول البابا تواضروس وأساقفة المجمع المقدس وادى النطرون للاحتفال بذكرى تجليس البابا

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 02:32 م
وصول البابا تواضروس وأساقفة المجمع المقدس وادى النطرون للاحتفال بذكرى تجليس البابا دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة.

 

وبدأ منذ قليل القداس الاحتفالى بالعيد الثانى عشر لتجليس قداسة البابا فى مركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بحضور قداسة البابا والأباء الأساقفة والمطارنة كما أوضح المركز الإعلامى للكنيسة. 

وكانت الكنيسة نظمت احتفالية تحت شعار "كن قدوة للمؤمنين" بتنظيم كورال "شباب الأنبا رويس" التابع لكنائس منطقة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوم الجمعة 1 نوفمبر، بحضور البابا تواضروس ، وعدد من المطارنة والأساقفة، وقدم الكورال مجموعة من الترانيم الروحية.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

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تجليس البابا تواضروس

ذكرى تجليس البابا تواضروس



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