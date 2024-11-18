في ذكرى تجليسه.. المركز الثقافى الأرثوذكسى يهنئ البابا تواضروس

كتبت – بتول عصام

قدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام، التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة العيد الـ 12 لتجليس قداسته على كرسي مارمرقس الرسول.

ويصبح البابا تواضروس البطريرك رقم 118 في تاريخ بطاركة الكنيسة الأرثوذكسية، بعد اختياره بالقرعة الهيكلية، يوم الأحد 4 نوفمبر 2012، وقيام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو معصب العينين.

جدير بالذكر أن القداس الاحتفالى بالعيد الثانى عشر لتجليس قداسته، أقيم فى مركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما أوضح المركز الإعلامى للكنيسة، وذلك بحضور عددا من الأساقفة والمطارنة والكهنة.