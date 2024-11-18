وزارة الصحة: المضادات الحيوية خط الدفاع ضد الالتهابات البكتيرية.. إنفوجراف

قالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية خط الدفاع ضد الالتهابات البكتيرية، وتابعت: يجب تناولها تحت إشراف طبى.
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض، بحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت الاستخدمات الخاطئة الأتى :-
-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التي حددها الطبيب.
-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
- استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع للطبيب.
- استخدام المضاد الحيوي الذي وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
انفوجراف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة