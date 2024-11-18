اليوم السابع
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وزارة الصحة: المضادات الحيوية خط الدفاع ضد الالتهابات البكتيرية.. إنفوجراف

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 03:42 م
وزارة الصحة: المضادات الحيوية خط الدفاع ضد الالتهابات البكتيرية.. إنفوجراف انفوجراف وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية خط الدفاع ضد الالتهابات البكتيرية، وتابعت: يجب تناولها تحت إشراف طبى.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض، بحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت الاستخدمات الخاطئة الأتى :-

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التي حددها الطبيب.

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

- استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع للطبيب.

- استخدام المضاد الحيوي الذي وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

 

انفوجراف
انفوجراف

 







الصحة

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