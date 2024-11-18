وزارة الصحة: المضادات الحيوية خط الدفاع ضد الالتهابات البكتيرية.. إنفوجراف

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض، بحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت الاستخدمات الخاطئة الأتى :-

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التي حددها الطبيب.

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

- استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع للطبيب.

- استخدام المضاد الحيوي الذي وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.