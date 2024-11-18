هيئة الأرصاد تكشف فرص سقوط الأمطار.. وتأثير المنخفض الجوى

كتب الأمير نصرى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال هذه الأيام منذ مساء أمس واليوم تتأثر المحافظات الساحلية بمنخفض جوى موجودة فى طبقات الجو العليا، وكتل شمالية رطبة من على البحر المتوسط.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أنه حتى الآن تتساقط الأمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الساحلية وبعض المحافظات الموجودة فى الوجه البحرى، حيث تشهد محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد سقوط أمطار تمتد لمحافظات الوجه البحرى بكميات أقل، وهى أمطار متوسطة ممكن أن تزيد فى بعض الأوقات عن متوسطة أو تقل فى بعض الأوقات الأخرى.

ولفتت منار غانم إلى أن استمرار سقوط الأمطار المؤثرة على الأماكن الساحلية وتأثير المنخفض الجوى حتى الأربعاء المقبل، وستمتد للمحافظات الداخلية، لكن كميات الأمطار لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية فى المحافظات الداخلية، وهناك انخفاضات طفيفة فى قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار فى معظم أنحاء الجمهورية، وبرودة خلال فترة الليل.