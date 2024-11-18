محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا فى حدائق الأهرام

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، أفاد بأنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم البدء في ضخ المياه بصورتها الطبيعية، موضحة أن المياه وصلت بشكل منتظم بمنطقتي أ ، ل وسوف تصل تباعًا للمناطق المتأثرة.

وأكدت المحافظة، المتابعة الدورية على مدار اليوم للتأكد من وصول المياه بالقطاع كاملاً، على أن يتم استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على الأرقام الآتية: رقم طوارئ 125 وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام – 01016050453.



